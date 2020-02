Egitto, la mobilitazione: «L’università di Bologna sta facendo di tutto per fare rilasciare Patrick Zaki» – Il video (Di lunedì 10 febbraio 2020) «L’università si è mossa in maniera molto tempestiva». È stato un intervento corale quello organizzato dalla città e dalL’università di Bologna per chiedere la liberazione di Patrick George Zaki, lo studente egiziano arrestato e torturato al Cairo. Il dottorando dell’Alma Mater Studiorum era tornato in Egitto qualche giorno per visitare la famiglia, e sarebbe dovuto rientrare in Italia per iniziare il secondo semestre del suo master in Gender Studies. Il suo percorso di studi sarebbe poi dovuto proseguire in Polonia nel prossimo autunno. «Patrick ha dimostrato grande passione per la materia, nonostante la sua provenienza non fosse quella di lingue, letterature e culture», rivela a Open la coordinatrice del master Rita Monticelli. Non è mancata la sua presenza al sit in organizzato davanti alla facoltà di Economia a Bologna per chiedere la scarcerazione del 27enne arrivato lo ... open.online

