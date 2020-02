Droga, alcol e immondizia: la movida sfregia il panorama di Napoli (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl lato oscuro di Napoli. Quello opposto al panorama che si apre dalle rampe di Sant’Antonio a Posillipo. Indubbiamente splendido anch’esso, con il Vesuvio sullo sfondo. Ma abbandonato, sporco, luogo di feste serali e notturne che si lasciano dietro una montagna di rifiuti che nessuno raccoglie. Al buio si riuniscono a decine, specialmente nei fine settimana. Alcuni provengono dai locali della movida di Chiaia e del centro storico, altri invece si danno appuntamento proprio nel salotto con vista sulla città per trascorrere insieme qualche ora prima di tornare a casa. Si brinda, si beve, si scherza e si grida anche, come ormai da anni denunciano gli abitanti della zona sottostante che si ritrovano al mattino dopo con rifiuti di ogni genere davanti ai cancelli e in mezzo alla strada. Sì, perché non contenti di trasformare quella parte di Napoli in una discarica, ... anteprima24

BortoneMauro : #LecceSette - Cronaca, Guida sotto effetto di alcol e droga, controlli in strada: nove conducenti nei guai - mbonva : RT @LucaGuala: A gennaio ho contato 67 investiti e uccisi, ma io conto anche i morti in gennaio per incidenti avvenuti prima (3) e i ciclis… -