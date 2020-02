Douglas Costa non si perde d’animo: «Tornerò con la stessa ambizione» – FOTO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Douglas Costa rassicura i tifosi dopo l’infortunio: «Tornerò con la stessa ambizione». Questo il messaggio dell’esterno della Juve Attraverso il suo profilo Instagram, Douglas Costa ha scritto un messaggio dopo l’infortunio rimediato nella sfida Verona Juve. Di seguito riportate le parole dell’esterno brasiliano. «Ciao Ragazzi! So che tutti voi credete e contate su di me! Voglio solo farvi sapere che Tornerò con la stessa ambizione di sempre. Fino alla Fine!». View this post on Instagram Ciao Ragazzi! So che tutti voi credete e contate su di me! Voglio solo farvi sapere che Tornerò con la stessa ambizione di sempre. Fino alla Fine! ✅ calcionews24

romeoagresti : #Juventus-#DouglasCosta: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Out 15-20 giorni ??????… - GoalItalia : Juventus, ansia Douglas Costa: a rischio per la Champions League ?? - SkySport : Juve, infortunio per Douglas Costa: a rischio Lione e Inter -