Dopo la rottura con la fidanzata e una lite con i genitori, 35enne si sfoga sul cane e gli toglie la vita (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’orribile vicenda è accaduta a canelli, in provincia di Asti, dove un uomo di circa 35 anni, è stato arrestato per aver tolto la vita al suo cane con una badile, una grande pala di ferro. Sembrerebbe che dietro il suo brutto gesto ci sia una lite con i suoi genitori e la rottura della relazione con la sua fidanzata. Secondo quanto è stato reso noto, l’episodio è accaduto qualche giorno fa e al momento del suo folle sfogo, si trovava in casa da solo, poiché i suoi genitori, Dopo che furioso aveva messo tutto sottosopra, avevano lasciato la casa. In quel momento ha deciso di sfogare la sua rabbia sul cane di famiglia, picchiandolo così forte, fino a portarlo al suo ultimo respiro. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri di canelli, che lo hanno arrestato ed accusato di maltrattamenti domestici verso la famiglia e di aver tolto la vita ad un animale ... bigodino

