Donna ammazza la suocera e poi la decapita: “Era posseduta da spiriti” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ha dell’inquietante questa storia che pur risalendo allo scorso 2017, è tornata a far discutere i media per l’iter processuale in corso. Una Donna ammazza la suocera e poi la decapita. Dopo averla accoltellata innumerevoli volte, le ha tagliato la testa, convinta di poterla così liberare dagli spiriti maligni. L’accusa ha richiesto il carcere a vita. Donna ammazza la suocera e poi la decapita: i fatti risalgono al 2017 Come riportato anche dal quotidiano Leggo, l’episodio in cui la Donna ammazza la suocera e poi la decapita non è recente. I fatti risalgono a qualche anno fa, e solo ora il processo giudiziario a carico di Rachel Hilyard, 38 anni, si sta plasmando contro di lei. L’episodio macabro è avvenuto a Wichita, un paese americano sito nel Kansas, ai danni di Micki Davis, 63 anni. Non solo Rachel ha compiuto l’omicidio ma si è anche accanita sul ... kontrokultura

La7tv : #nonelarena Red Ronnie contro #JuniorCally: 'Questo ha fatto due canzoni: in una ammazza i carabinieri, nell'altra… - KontroKulturaa : Donna ammazza la suocera e poi la decapita: 'Era posseduta da spiriti' - - Chiara43685497 : @stanzaselvaggia Sei la stessa persona che continua a parlare del 'festival delle donne' lamentandosi? Ammazza che… -