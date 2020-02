Donald Quest torna sulle pagine di Topolino con un esclusivo gioco da tavolo ispirato alla serie fantasy (Di lunedì 10 febbraio 2020) A oltre un anno di distanza dall'ultimo episodio, torna sulle pagine di Topolino Donald Quest, la saga fantasy apparsa per la prima volta con la storia Il martello del potere su Topolino 3240 del 27 dicembre 2017. Dopo lo speciale prologo pubblicato nell'ultimo numero del settimanale, su Topolino 3351 (in edicola da mercoledì 12 febbraio) e nei numeri successivi riprende con 4 nuovi episodi ricchi di suspense e avventura la saga fantasy che vede i personaggi Disney in un'avvincente lotta tra i MeteorBeast, giganteschi mostri provenienti dalle profondità del cosmo, e i loro cacciatori, i BeastBuster, che pilotano i BusterBot enormi robot altamente equipaggiati.Dov'eravamo rimasti? Paperino ha salvato tutti brandendo il prodigioso martello Magnus Malleus e distruggendo il cuore della Luna del Drago. Purtroppo nella battaglia ha perso l'arma magica, che avrebbe fatto di lui l'eletto fra i ... eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo un esclusivo gioco da tavolo ispirato alla serie Donald Quest di #Topolino. - NerdPool_IT : Si viaggia nello spazio con DONALD QUEST! - afnewsinfo : Donald Quest e il gioco da tavolo -