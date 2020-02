Diodato: “Nel mio nuovo album c’è una canzone dedicata a Levante, ecco qual è” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diodato cambia idea: “Fai rumore non è dedicata a Levante” Nella puntata di ieri di Domenica In dedicata a Sanremo, Diodato aveva ammesso che la canzone “Fai Rumore” con la quale ha vinto il Festival 2020, è “anche dedicata a Levante”, la nota ex fidanzata con la quale ha avuto una storia d’amore di due anni terminata pochi mesi prima dell’inizio di Sanremo. Oggi, lunedì 10 febbraio, Diodato fa un passo indietro e si rimangia quello che ha detto ieri. In una nuova intervista di Quotidiano.net il vincitore di Sanremo ha dichiarato: “No,”Fai Rumore” non è dedicata a Levante. Nel nuovo album “Che Vita Meravigliosa” c’è un altro pezzo legato a quell’esperienza e si intitola “Quello che mi manca di te”. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, ... tpi

you_trend : ?? #Sanremo20 Come è accaduto l'anno scorso con #Mahmood, anche il vincitore di questa edizione, #Diodato, è arrivat… - IlContiAndrea : Ecco le tre componenti della votazione. Nel televoto, ha vinto Gabbani, poi Pinguini e Diodato. Nella demoscopica,… - FerzanOzpetek : Che nostalgia.. quel pomeriggio quando la prima volta ho ascoltato la canzone di un certo Diodato.… -