Diodato e Levante ‘Fai rumore’, Facchinetti: “Ecco come stanno le cose” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesco Facchinetti su ‘Fai rumore’: “Diodato e Levante, ecco come stanno le cose” Diodato, non appena è stato proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2020 con ‘Fai rumore’, ha subito visto il gossip scatenarsi su di lui. Motivo? Semplice: il cantautore è stato fidanzato con Levante, altra concorrente in gara alla 70esima edizione della kermesse, … L'articolo Diodato e Levante ‘Fai rumore’, Facchinetti: “Ecco come stanno le cose” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

MarioManca : #Diodato imbarazzatissimo quando Mara gli parla di Levante. #DomenicaIn #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Ordine Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Elodie Nigiotti Grandi Urso Diodato Masini Pelù Levante Lauro Pinguini… - IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… -