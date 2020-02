Diodato dopo la vittoria a Sanremo: “Ho raccontato me stesso” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ormai tutti conoscono Diodato, è lui infatti il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, targata Amadeus. Una edizione dai molti record, dalla prima fuga di un partecipante fino alla durata quasi infinita della diretta. Ora però ci si concentra solo su di lui, calato il sipario sull’Ariston resta il vincitore e la sua canzone, Fai rumore. Le parole di Diodato “Sento un grandissimo rumore dentro e forse mi ci vorrà un po’ per trasformarlo in parole. Per ora posso dirvi solo Grazie, dal punto più profondo che conosco“, ha scritto il cantante su Instagram nelle scorse ore. Ci è voluto del tempo per trasformare l’emozione di sabato notte (domenica, in realtà) in parole da lasciare per sempre scritte su un social network. Del resto ora gli impegni sono tanti, non ultimo, prepararsi per l’Eurovision, a cui ha già assicurato che parteciperà. Perché Fai rumore ... thesocialpost

