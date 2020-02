Diamond Princess, 136 casi di Coronavirus: si teme il peggio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Continua lo stallo della nave Diamond Princess, con a bordo 136 contagiati dal Coronavirus. Si teme il peggio, alto rischio di trasmissione dell’influenza Tutto il mondo è in grande preoccupazione per il diffondersi del Coronavirus, l’influenza proveniente dalla Cina che ha già causato 910 morti in tutto il mondo (908 solo nel Paese asiatico). In … L'articolo Diamond Princess, 136 casi di Coronavirus: si teme il peggio proviene da www.inews24.it. inews24

