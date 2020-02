Devastante TEMPESTA atlantica, ONDE alte sino a 15 metri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Manca l'Inverno, questo è vero, ma nel corso del trimestre abbiamo commentato svariate volte le enormi tempeste atlantiche del nord Europa. Tempeste che, sostenute da un Vortice Polare incredibilmente forte, continuano a imperversare nel vecchio continente. Nelle ultime ore venti addirittura di uragano si stanno propagando in tutta l'Europa occidentale e l'incredibile gradiente di pressione generatosi tra nord e sud si traduce in raffiche paurose capaci di innescare ONDE enormi. ONDE che si stanno dirigendo verso il Regno Unito e l'Irlanda, laddove potrebbero superare addirittura i 15 metri nel corso delle prossime ore Come abbiamo evidenziato nel corso del weekend, l'Europa è preda di anomalie estreme nelle altezze di geopotenziale: molto al di sotto della norma nelle regioni del nord, molto al di sopra nelle regioni del sud. Nel mezzo troveremo un jet stream (le ... meteogiornale

Chicomesol : RT @jeperego: #Germania: Annegret Kramp-Karrebauer #AKK rinuncia a candidarsi alla cancelleria per il dopo #Merkel e vorrebbe lasciare la p… - acirne : RT @jeperego: #Germania: Annegret Kramp-Karrebauer #AKK rinuncia a candidarsi alla cancelleria per il dopo #Merkel e vorrebbe lasciare la p… - jeperego : #Germania: Annegret Kramp-Karrebauer #AKK rinuncia a candidarsi alla cancelleria per il dopo #Merkel e vorrebbe las… -