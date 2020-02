De Priamo: informati tardi, non partecipiamo a viaggio Campidoglio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “La sindaca di Roma fa sapere che dal 15 febbraio prossimo partira’ con gli studenti romani delle scuole superiori per un viaggio nei ‘luoghi significativi delle Foibe’. Spiace registrare l’impossibilita’ a partecipare per alcuni consiglieri, come ha sottolineato il vicepresidente dell’Aula Francesco Figliomeni. La mail di invito e’ infatti giunta oggi ai capigruppo con l’obbligo di dare adesione entro la giornata. Se la Raggi, infatti, avesse messo al corrente per tempo i membri dell’Assemblea capitolina ci sarebbe stata anche l’adesione del gruppo di Fdi, anche in considerazione del fatto che il viaggio, tagliato dalla Giunta Marino e’ stato ripristinato dopo una battaglia che ci costo’ l’espulsione dall’Aula”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo ... romadailynews

