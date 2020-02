Darsena Santa Teresa e porto turistico, partono i lavori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con qualche settimana di ritardo hanno preso il via i lavori strutturali a Santa Teresa ed al porto turistico Masuccio Salernitano commissionati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Piazza della Libertà – Stamattina la ‘chiatta’ ha portato i primi macigni a testata del molo di terra della Darsena di Santa Teresa (foto in alto). Hanno così preso il via le opere di adeguamento strutturale ai fini della difesa di piazza della Libertà. I lavori dureranno complessivamente 180 giorni. La ditta che ha vinto l’appalto è la Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri S.r.l. di Napoli che, a fronte di un corrispettivo di 800mila euro, dovrà realizzare il prolungamento di 50 metri del molo con radice al vertice della piazza con gomito di rientranza di 65 metri (leggi qui). L’opera salverà dalle mareggiate la costruenda ... anteprima24

