Dalla tonaca a Forza Nuova, ex parroco abbandona gli abiti da ‘don’ per diventare referente del partito di estrema destra (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luigi Cabrino nuovo referente di Forza Nuova. L’ex parroco ha deciso di lasciare la tonaca per unirsi al partito di estrema destra. TORINO – Luigi Cabrino nuovo referente di Forza Nuova. L’ex parroco ha deciso di lasciare la tonaca per far parte al partito di estrema destra. Il suo passaggio ha creato diverse polemiche in tutta la zona. “Abbiamo appreso con sconcerto – hanno scritto le opposizioni – che Luigi Cabrino ha aderito a Forza Nuova, formazione che dichiara apertamente la propria provenienza e militanza fascista, e dimostra ambiguità su antisemitismo e negazionismo della Shoah …“. Il percorso di Luigi Cabrino Da parroco a referente di Forza Nuova. Un percorso di vita cambiato drasticamente per Luigi Cabrino che nel 2014 ha deciso di rinunciare ai voti per riprendere il cammino politico che aveva iniziato quando era ... newsmondo

