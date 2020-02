Dal Festival della canzone al Festival degli orrori: al San Paolo vince l’arbitro Giua con un testo scritto da Nicchi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ennesimo errore ai danni del Calcio Napoli, ennesima interpretazione sbagliata del VAR, ennesima dimostrazione di una classe arbitrale arroccata sui suoi poteri Non si può più far finta di niente: lo si deve ai tifosi di tutto il calcio italiano, lo si deve all’idea (se è ancora rimasto qualcosa) di sport e regolarità. Ieri due decisioni assurde: la prima riguarda, come detto il Calcio Napoli col rigore non dato a Milik e l’altra riguarda il rigore non dato al Parma all’ultimo minuto. In entrambi i casi l’arbitro era stato richiamato dal VAR ed in entrambi i casi lo stesso arbitro ha deciso di non seguire il consiglio tecnologico ed ha deciso “arbitrariamente” di difendere la sua decisione. Purtroppo, ma bisogna farlo, quando gli episodi diventano tanti ed a volte troppi, allora bisogna dire apertamente che non ci troviamo di fronte a casi isolati o casuali ma a degli errori ... 2anews

