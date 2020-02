Dacia Sandero - Collaudi sulla neve per la nuova generazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se in Brasile, dove è venduta con il marchio Renault, ha avuto un restyling tutto suo, in Europa la Dacia Sandero è invece pronta a compiere un passaggio molto più importante con l'arrivo di una generazione totalmente nuova. Le foto spia provenienti dalla Scandinavia mettono in luce i primi dettagli della cinque porte e per il momento non ci sono informazioni confermate sulla data di debutto. Non stupirebbe comunque che la nuova Sandero possa essere svelata entro fino anno al Salone di Parigi per arrivare poi nelle concessionarie nel 2021.Cambia tutto nel design. Le proporzioni sono quelle familiari della cinque porte, ma l'adozione di una piattaforma rinnovata dovrebbe consentire di aumentare il passo e, conseguentemente, anche il confort e lo spazio per i passeggeri. Per il momento i gruppi ottici sono quasi invisibili, ma il taglio del cofano motore che integra parte dei passaruota e ... quattroruote

