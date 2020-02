Da oggi l’omofobia in Svizzera è punita come il razzismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con oltre il 63% dei voti in Svizzera gli elettori si sono espressi a favore della legge che rende illegale la discriminazione delle persone sulla base del loro orientamento sessuale: il referendum, voluto dall'Unione democratica federale (Udf), che si era schierata contro la legge, si è svolto nella giornata di ieri. fanpage

