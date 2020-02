Da oggi in Svizzera l’omofobia è punita come il razzismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) (foto: Fabrice Coffrini/AFP/ Getty Images) Gli elettori svizzeri hanno approvato in un referendum popolare con oltre il 63 per cento dei consensi la nuova legge che equipara l’omofobia agli altri reati di incitamento all’odio. Una norma a cui si erano invece opposti i conservatori e i populisti chiamando in causa la libertà di espressione e parlando in alcuni casi di vera e propria “censura”. Soprattutto l’Unione democratica federale (Udf), piccolo partito di matrice cristiana-conservatrice, aveva lanciato un referendum per bloccare il provvedimento. Misura, fra l’altro, ancora assente anche in Italia, dove le offese nei confronti delle persone lgbt non sono punite penalmente. Erste Trendrechnung: 62% Ja für den Schutz vor Hass!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f3f3-fe0f-200d-1f308.png" alt=" wired

