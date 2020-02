Da New York a Londra in 4 ore e 56: volo spinto dal vento fa registrare il nuovo record (Di lunedì 10 febbraio 2020) I forti venti che nella notte tra sabato e domenica spiravano sull'Oceano Atlantico hanno consentito a un volo di linea New York-Londra della British Airways di registrare un nuovo record di percorrenza, atterrando con quasi due ore di anticipo rispetto al tempo medio di viaggio sulla tratta. L'aereo ha impiegato 4 ore e 56 minuti contro le classiche 6 ore e 45 minuti. fanpage

