Cuneo, vento scoperchia lo stabilimento dell’acqua Sant’Anna: produzione bloccata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una forte raffica di vento ha scoperchiato oggi una parte del tetto dello stabilimento di acque minerali Sant’Anna, a Vinadio, nella provincia di Cuneo. Lo stabilimento è stato evacuato e le linee di produzione sono state temporaneamente bloccate. vento fino a 100 km orari in montagna, 70 km in pianura, temperature massime oltre i 20 gradi sono tra gli effetti in Piemonte della tempesta Ciara. fanpage

