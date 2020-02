Coronavirus,ultimo bollettino Oms: 909 morti, oltre 40mila casi. Due neonati al Celio. Rischio alto contagio sulla nave Diamond Princess (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono 909 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese. Il numero di infezioni, conferma nel pomeriggio l’Oms, è di 40.235, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella provincia di Hubei, la più colpita – portando, appunto, il bilancio nazionale delle vittime 909. In Italia si allarga la quarantena, con l’arrivo di altri otto connazionali dalla Cina al Policlinico militare del Celio a Roma, tra loro in osservazione anche due neonati. In un intero piano di una delle palazzine del Policlinico militare, il comando logistico dell’esercito aveva già disposto nei ... open.online

