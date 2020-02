Coronavirus, ultime notizie: 908 morti, 60 nuovi contagi su crociera in Giappone (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coronavirus, ultime notizie: 908 morti, 60 contagi su crociera in Giappone Le ultime notizie sul Coronavirus riportano che il numero dei morti a causa dell’epidemia ha superato i 900, mentre sono oltre 40mila i contagi. Nella provincia di Hubei – epicentro dell’epidemia in Cina, soprattutto nella città di Wuhan – solo ieri si sono registrate quasi cento nuove vittime. Un bilancio tristemente destinato a salire ancora. L’epidemia di Coronavirus ha già superato, come numero di vittime, quella di Sars del 2002-2003 (774). Nel frattempo, in Italia tiene banco la questione di Niccolò, il 17enne di Grado che a differenza degli altri 64 connazionali residenti a Wuhan non è riuscito a rientrare nel nostro Paese perché febbricitante. Ieri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che il ragazzo sarà prelevato da un volo ... tpi

