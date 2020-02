Coronavirus, tutte le notizie della notte: 908 morti, oltre 40mila casi. Due neonati al Celio. Rischio alto contagio sulla nave Diamond Princess (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella provincia di Hubei, la più colpita – portando, appunto, il bilancio nazionale delle vittime 908. In Italia si allarga la quarantena, con l’arrivo di altri otto connazionali dalla Cina al Policlinico militare del Celio a Roma, tra loro in osservazione anche due neonati. In un intero piano di una delle palazzine del Policlinico militare, il comando logistico dell’esercito aveva già disposto nei giorni scorsi l’allestimento di ... open.online

