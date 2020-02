Coronavirus, tre scenari: buono, così così e pessimo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come andrà a finire l'epidemia di Coronavirus, in questo momento, non lo sa davvero nessuno, a cominciare da epidemiologi e scienziati. Il virus è troppo giovane, non si sa quali eventuali mutazioni potrebbe avere (i virus mutano più velocemente dei batteri), se diventerà più aggressivo oppure il suo genoma resterà abbastanza stabile. Per ora è un virus piuttosto contagioso, ma con un tasso di mortalità basso, intorno al 2-3 per cento. Riesce a sopravvivere per circa 9 giorni sulle superfici anche se detergenti a base di cloro lo eliminano con facilità. Quello che gli esperti stanno cercando di fare, aiutandosi con modelli di simulazione al computer, è prevedere le prossime evoluzioni del Coronavirus asiatico. Il numero del 7 febbraio di Science, per esempio, dedica un articolo a due/tre possibili «uscite». E anche il New Scientist ipotizza diversi scenari. Noi li prendiamo in ... panorama

ItalyMFA : #Coronavirus | Sull'aereo dell’Aeronautica Militare, insieme agli 8 connazionali, sono arrivati anche tre cittadini… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - stanzaselvaggia : In questo continuo sottolineare che il coronavirus sia stato isolato da tre donne (pensate, non una, ma addirittura… -