Coronavirus, tra Cina e Italia ora è crisi diplomatica. Pechino: “No a misure eccessive” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coronavirus, crisi diplomatica Cina-Italia. Pechino: “No a misure eccessive” Ad aprile scorso Italia e Cina firmavano il memorandum per la Nuova via della Seta: sembrava l’inizio di un periodo florido per le relazioni commerciali e politiche tra i due Paesi, ma poi è arrivato il Coronavirus. L’epidemia che sta spaventando il mondo intero, che in meno di due mesi ha provocato già 910 morti e oltre 40mila contagi, superando i dati del virus Sars del 2002 e superando i confini della Cina per arrivare anche in Europa. Lo scorso 30 gennaio, quando si è diffusa la notizia dei due turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma perché positivi al virus nCoV-2019, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato – proclamando lo stato d’emergenza – la chiusura del traffico aereo dall’Italia verso la Cina e nella rotta ... tpi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. Rischio aumenti… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Altri 60 casi sulla nave #DiamondPrincess in #Giappone . In tutto i casi a bordo sono ormai 130 . Tra… - robersperanza : Iniziata taskforce coronavirus. I nostri scienziati sono tra i più bravi del mondo e stanno lavorando senza sosta… -