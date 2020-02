Coronavirus, sparito da giorni ‘citizen journalist’ in quarantena a Wuhan. I parenti: “Costretto al silenzio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Aveva intervistato cittadini di Wuhan, li aveva ripresi nei giorni in cui la diffusione del Coronavirus era già diventata un caso internazionale. Era entrato nelle città focolaio lo scorso 24 gennaio poco che la città era stata isolata, e da allora aveva iniziato a documentare ciò che vedeva. Ma di Chen Quishi, avvocato e ‘citizen journalist’ 34enne, non si hanno più notizie da giovedì, giorno in cui è stato messo in quarantena. Il ragazzo, secondo quanto scrivono diverse testate internazionali fra cui Cnn e Washington Post, dal 6 febbraio ha smesso di rispondere a chiamate e messaggi e la cosa ha innescato una campagna online per rintracciarlo. Secondo quanto riferito da amici e parenti, potrebbe essere stato costretto al silenzio. Il 34enne, convinto che avrebbe comunque attirato l’attenzione delle autorità, aveva dato ad alcuni amici l’accesso ai suoi profili online ... ilfattoquotidiano

