Coronavirus, Spallanzani: “Resiste sulle superfici per giorni? Non cambiamo la misure di prevenzione” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Uno studio tedesco ha rivelato che il Coronavirus può resistere sulle superfici fino a 9 giorni “ma questa novità, tutta da verificare, non cambia nulla nelle misure di prevenzione. A meno che non si lecchino le superfici, perché questo è l’unico modo con cui ci si può infettare” dagli oggetti. “In Cina stanno disinfettando ogni cosa come se ci fosse l’Ebola ma non serve a molto” . Lo afferma all’Adnkronos Salute Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. “Noto che in questi giorni c’è una grande smania di pubblicare studi e ricerche su questo tema, ma credo che dovremmo prendere tutto con molta attenzione”, ha aggiunto Ippolito.L'articolo Coronavirus, Spallanzani: “Resiste sulle superfici per giorni? Non cambiamo la misure di ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Due bambini in quarantena alla #Cecchignola sono stati ricoverati allo #Spallanzani a #Roma, hanno la febbre. Uno d… - Agenzia_Italia : #Coronavirus, due bambini portati allo #Spallanzani a scopo precauzionale - MediasetTgcom24 : Coronavirus: due bimbi in quarantena portati allo Spallanzani -