Coronavirus, Spallanzani: in buone condizioni l'italiano, non ha febbre (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il giovane italiano tornato da Wuhan e trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola allo Spallanzani con infezione confermata da nuovo Coronavirus, "è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale". lo riferisce il bollettino medico di oggi. Anche i bambini provenienti dalla Città Militare della Cecchignola e ricoverati in via precauzionale allo Spallanzani "sono senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo Coronavirus". Un nuovo e definitivo test è in corso, e "nella eventualità di una seconda negatività, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna, sempre proveniente dalla Città Militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola. Il trasferimento avverrà con un mezzo dell'Ares 118 e ... agi

