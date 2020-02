Coronavirus, si aggrava un caso sospetto a Olbia. Di Maio: «Non pensiamo solo a noi stessi. Vicini alla Cina» (Di martedì 11 febbraio 2020) Si sono aggravate le condizioni di salute di uno dei coniugi di Olbia segnalati come sospetti casi di Coronavirus. L’uomo della coppia presenta febbre a 39 e tosse molto forte, così l’Unità di crisi locale ha deciso per il suo trasferimento nel reparto Malattie infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è disponibile una stanza di isolamento a pressione negativa. Nel frattempo, il personale del 118 sta portando i tamponi per i prelievi a Olbia, nella casa dove la coppia è in isolamento da venerdì sera. I tamponi saranno poi trasferiti a Cagliari per le analisi. L’uomo sarà trasportato con una barella a contenimento biologico e un’ambulanza del 118 fino al San Francesco. La donna invece, che presenta una lieve febbre, sarà tenuta sotto osservazione nella sua casa di Olbia. Saranno invece stati trasferiti all’ospedale Bambino Gesù due ... open.online

