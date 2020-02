Coronavirus: schiaffo alla Cina, confermato il blocco dei voli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si è concluso a palazzo Chigi il vertice interministeriale convocato dal premier Giuseppe Conte per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato al Coronavirus e su tutte le varie implicazioni legate all’emergenza, specie sul fronte economico e turistico. Con una nota la presidenza del Consiglio informa che «il governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte». Un’istruttoria è stata avviata per l’adozione di misure di contenimento degli effetti negativi dell’emergenza sul nostro sistema economico e produttivo. Il governo inoltre non smetterà di «promuovere iniziative di sostegno umanitario e, anche a livello europeo, di solidarietà nei confronti del popolo cinese. Sono allo studio iniziative ... open.online

soloio0509 : RT @Libero_official: Antonio Socci, che cosa ci insegna il #coronavirus: lo schiaffo a chi predica la politica dei porti aperti https://t.c… - nessunn6 : RT @Libero_official: Antonio Socci, che cosa ci insegna il #coronavirus: lo schiaffo a chi predica la politica dei porti aperti https://t.c… - Bierbrauer53 : RT @Libero_official: Antonio Socci, che cosa ci insegna il #coronavirus: lo schiaffo a chi predica la politica dei porti aperti https://t.c… -