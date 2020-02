Coronavirus Roma, il ricercatore italiano contagiato non ha più la febbre (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha diffuso il bollettino odierno in merito alle condizioni di salute dei tre pazienti ricoverati e risultati positivi al nuovo Coronavirus 2019-nCoV. Dieci persone sono attesa dei risultati del test, mentre rimangono in osservazione le venti persone venute a contatto con i due coniugi cinesi infettati. fanpage

