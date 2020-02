Coronavirus | Ragazzi cinesi aggrediti a Roma: “Portate la malattia” – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coronavirus| Un gruppo di Ragazzi cinesi sono stati aggrediti per le strada di Roma, accusati di portare le malattie in Italia Continua, purtroppo, la psicosi generata dal Coronavirus. Per le strade di Roma, a piazza dei Consoli, precisamente nel quartiere Tuscolano, è avvenuta un’aggressione verbale ai danni di un gruppo di Ragazzi cinesi. Il gruppo … L'articolo Coronavirus Ragazzi cinesi aggrediti a Roma: “Portate la malattia” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

virginiaraggi : #coronavirus A Roma un gruppo di ragazzi cinesi è stato aggredito. È vergognoso. Ferma… - Agenzia_Ansa : #coronavirus La ministra dell'Istruzione Luciana Azzolina ha chiarito la circolare per le #scuole: 'Sono i medici… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… -