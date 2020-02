Coronavirus, quanto resiste su superfici come tavoli e maniglie (Di lunedì 10 febbraio 2020) (foto: Wilpunt via Getty Images) La notizia dell’italiano rientrato da Wuhan positivo al Coronavirus ha ovviamente riacceso l’attenzione già molto alta sulla nuova epidemia in Cina e fuori dalla Cina. Al 7 febbraio i casi sono 31.500, circa 3 mila in più rispetto al 6 febbraio, ma con una lieve flessione nell’aumento dei contagiati rispetto al giorno precedente, il 5 – è ancora presto, comunque, per fornire qualsiasi stima. Tutte le misure sono volte a bloccare la diffusione del Coronavirus e oggi uno studio tedesco si chiede quanto a lungo il patogeno rimanga sulle superfici, da tavoli a maniglie, e come poterlo disattivare. I risultati si basano su una revisione di studi già usciti su altri Coronavirus, come quelli che hanno causato la Sars e la Mers, e potrebbe essere esteso anche al nuovo 2019-nCoV. Lo studio è pubblicato sul Journal of Hospital Infection. ... wired

