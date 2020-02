Coronavirus, primo test negativo sui bambini in isolamento allo Spallanzani. Coppia cinese ancora in terapia intensiva. I pazienti sotto osservazione sono scesi da 53 a 15 (Di lunedì 10 febbraio 2020) I bambini provenienti dalla Cecchignola sono “senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo Coronavirus”. E’ quanto si legge nel bollettino medico diffuso dall’Istituto Spallanzani. “Nell’eventualità di una seconda negatività – proseguono dall’Ospedale romano -, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna, sempre proveniente dalla Città Militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola. Il trasferimento avverrà con un mezzo dell’Ares 118 e d’intesa con l’Autorità sanitaria militare”. Continuano intanto a essere stazionarie le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani, anche se ancora in terapia intensiva, colpiti da Coronavirus, mentre è in buone condizioni l’italiano proveniente dalla Cecchignola. ... lanotiziagiornale

