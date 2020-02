Coronavirus, per i ricercatori sopravvive nove giorni sulle superfici (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con l’epidemia di nCoV-2019 in piena diffusione in tutto il mondo proseguono gli studi dei ricercatori in campo medico sulla resistenza e le caratteristiche dei cosiddetti Coronavirus, principali responsabili delle principali epidemia di malattie respiratore degli ultimi decenni. È notizia di questi giorni infatti che un team di studiosi dell’Università di Griefswald ha rilevato come i Coronavirus possano sopravvivere sulle superfici degli oggetti fino a una media di nove giorni. Nello studio sono stati presi in considerazione i Coronavirus della Sars e della Mers, ma secondo i ricercatori è molto probabile che anche quello del nCoV-2019 abbia simili caratteristiche. ricercatori sulla resistenza del Coronavirus Secondo quanto scoperto dal team di ricerca tedesco, che ha collaborato con il Dipartimento di Virologia Medica e Molecolare presso l’Università della Ruhr di Bochum, ... notizie

