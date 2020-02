Coronavirus, Pechino all’Italia: “La reazione sia razionale, no alle misure eccessive” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Continua il dialogo diplomatico Cina-Italia in merito al Coronavirus e alle eccessive misure di prevenzione. Nuovo monito di Pechino a Roma affinché adotti un atteggiamento “razionale” nella risposta all’epidemia di nuovo Coronavirus, evitando “misure eccessive“. In un briefing via Wechat con i giornalisti, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang, rispondendo ad una domanda sul blocco dei voli, ha risposto: “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione dell’epidemia in un modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispetti le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Organizzazione mondiale della sanità e si astenga dal prendere misure eccessive”. Poi, dopo il monito, il riconoscimento di Pechino alle “molte personalità politiche e ai molti amici di tutti i ceti sociali in ... meteoweb.eu

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @jimmomo sull’emergenza #coronavirus: -in Italia la sinistra la butta sul razzismo -n… - riotta : La censura #Cina su #coronavirus le persecuzioni contro medici e blogger, l'isolamento delle famiglie dei malati,… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Cina 908 morti, oltre 40mila i contagi. Lo conferma ufficiale da Pechino, tremila i nuovi casi #ANSA -