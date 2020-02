Coronavirus, Palazzo Chigi replica alla Cina: "Continueremo a seguire linea di precauzione" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pechino reputa eccessiva la chiusura temporanea dei voli da e per la Cina adottata dall'Italia. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha auspicato che l'Italia possa rivedere la sua valutazione affinché sia "obiettiva, razionale e fondata sulla scienza". Coronavirus, la Cina all'Italia: "No misure eccessive. Sia obiettiva" La Cina invita l'Italia a "valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza" senza mettere in atto misure eccessive contro l'epidemia da Coronavirus. La risposta del Governo italiano è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi, dopo il quale Palazzo Chigi ha diffuso una nota per ribadire di non avere intenzione di riaprire le tratte aeree: "Il governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l'obiettivo ... blogo

