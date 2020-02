Coronavirus, ore di paura per un intero paese della provincia di Salerno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mentre il sospetto malato di ‘Coronavirus’ viene sottoposto, presso l’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli (centro regionale per le emergenze), a tutta la necessaria profilassi che accerterà se trattasi di infezione dal pericolosissimo virus cinese emergono – seppure a fatica – i primi particolari. Si tratterebbe di un uomo dall’età compresa tra i 40 e i 45 anni che per due mesi ha soggiornato in Cina, laddove vive la fidanzata (del posto). La zona in cui sarebbe stato è quella ricompresa nella macro area della regione in cui si trova Wuhan. Senza accusare alcun sintomo, l’uomo sarebbe rientrato quando ancora non erano state attivate le misure stringenti (sistematico controllo della temperatura corporea ecc…) negli aeroporti. Avrebbe così raggiunto il paese d’origine della provincia di Salerno dove è stato, senza sospettare nulla, per ... anteprima24

fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Un aereo militare andrà a prendere il 17enne Niccolò in Cina entro le prossime 24 ore. Nessu… - tg2rai : #Coronavirus, in #Cina dopo la lunga pausa del capodanno riaprono fabbriche e scuole mentre i dati parlano di nuovi… - tg2rai : #Coronavirus, sale a oltre 900 il numero delle vittime in #Cina. Altri contagiati a bordo della nave bloccata a… -