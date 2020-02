Coronavirus, oltre 900 morti: 35 italiani ancora bloccati su una nave da crociera (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ora dopo ora si aggrava il bilancio del Coronavirus, la nuova malattia che sta mettendo in allarme il mondo. Tra le ultime notizie pervenute in queste ore, si aggrava il bollettino dei morti, che si avvicina quasi a 1000. C’è attesa e tensione inoltre per i 35 italiani bloccati su una nave da crociera in Giappone, con numerosi casi di Coronavirus a bordo. Una situazione che preoccupa anche l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Diamond Princess: oltre 100 casi a bordo Il primo aggiornamento rilanciato in mattinata da numerose fonti è quello che riguarda i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess. La nave si trova al largo di Yokohama (Giappone) dal 4 febbraio scorso. Non sono riportati casi di Coronavirus tra gli italiani, ma a bordo la situazione è attentamente monitorata: dopo i primi 20 riportati, sono emersi altri 116 casi di contagio nei giorni scorsi. ... thesocialpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 908 morti e oltre 40mila contagi in Cina #ANSA - tg2rai : #Coronavirus, salito a oltre 60 il numero dei contagiati dal virus sulla nave da crociera ferma in #Giappone con a… - TgLa7 : 910 i morti per il virus, superate le vittime della Sars. Oltre 40mila contagi -