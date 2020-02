Coronavirus, oggi il vertice a Palazzo Chigi per fare il punto sull’emergenza. Il governo cinese giudica eccessivo il blocco dei voli (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ stato convocato per questa mattina, a Palazzo Chigi, il tavolo interministeriale per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Alla riunione, che sarà presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parteciperanno i ministri competenti, tra cui quelli alla Salute e agli Esteri, Roberto Speranza e Luigi Di Maio, e il commissario per l’emergenza e capo della Protezione civile, Angelo Borrelli (nella foto). La Cina, intanto, a proposito di come il nostro Paese sta affrontando l’emergenza, in particolare sul tema del blocco dei voli, parla di misure troppo eccessive. “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza – ha detto parlando con i media il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang -, rispettando le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e ... lanotiziagiornale

Coronavirus : coppia di Taiwan contagiata ha soggiornato in Toscana per 4 giorni : Una famiglia di Taiwan ha soggiornato in Toscana (tra Firenze, Pisa e Siena) per 4 giorni , a fine gennaio, e al rientro in patria è risultata positive al Coronavirus : si tratta di un nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 figli, e a risultare positivi sono stati solo marito e moglie. La coppia è stata ricoverata a Taiwan al rientro, lo scorso 4 febbraio. La Regione Toscana , allertata dal ministero, ha attivato la Asl che, a sua volta, ...

Coronavirus - oggi l’arrivo degli otto italiani a Pratica di mare provenienti da Wuhan : Atterrerà alle 13 all'aeroporto di Pratica di mare l'aereo militare con a bordo gli otto italiani rimpatriati da Wuhan , la città cinese focolaio del Coronavirus . I nostri connazionali saranno s otto posti a primo screening medico prima di essere trasferiti all'ospedale Celio di Roma. Intanto la donna italiana risultata negativa al test è stata trasferita allo Spallanzani per accertamenti.Continua a leggere

Coronavirus - ultime notizie : 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan : Coronavirus , ultime notizie : 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan Secondo le ultime notizie sul Coronavirus , il numero delle vittime continua inesorabilmente a salire: sono attualmente 811 i morti a causa dell’epidemia che sta spaventando la Cina, ma anche il mondo intero. Ieri, 7 febbraio, è stata registrata la prima vittima non orientale: si tratta di un cittadino americano, mentre le condizioni dell’italiano trovato ...

Coronavirus - ecco come distinguerlo dall’influenza : lo speciale oggi gratis in edicola con il Corriere : Tutto quello che bisogna sapere nell’inserto in edicola domenica insieme al « Corriere ». Gli esperti ci aiutano a fare chiarezza sull’infezione che sta facendo paura al mondo

Le novità di oggi sul nuovo Coronavirus : A Wuhan un cittadino americano è morto a causa del virus e la quarantena degli italiani alla Cecchignola è ricominciata

Cercare il Coronavirus su Facebook da oggi porta alla pagina del Ministero della Salute : Grazie a un accordo stretto in queste ore tra Ministero della Salute e Facebook , da oggi Cercare informazioni sul coronavirus utilizzando gli strumenti di ricerca del social visualizzerà un risultato in evidenza che consiglia di visitare la pagina allestita dal Ministero con le informazioni più im porta nti e aggiornate sull'epidemia.Continua a leggere

