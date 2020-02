Coronavirus, niente voli dalla Cina. Il governo non arretra (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nessun passo indietro sui protocolli sanitari, nessun passo avanti sulle misure economiche per affrontare la crisi.Giuseppe Conte ha riunito a metà mattina intorno a un tavolo i ministri Roberto Speranza, Lorenzo Guerini, Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio, Dario Franceschini e il capo della Protezione civile Borrelli. Una specie di gabinetto di crisi sulla situazione del Coronavirus, soprattutto alla luce della presa di posizione del governo cinese, che ha bollato come “misure eccessive” quelle messe in piedi dal governo.“Sul blocco dei voli non possiamo fare passi indietro”, ha messo le cose in chiaro il ministro della Salute. Una risposta dura cavalcata anche da Di Maio (“Il blocco resterà fin quando non ci sarà un rallentamento dei contagi”) e che ha trovato in linea anche il premier. “Il blocco dei voli non deve essere ... huffingtonpost

msgelmini : #coronavirus Bene la proposta di @MarcoSiclari @forza_italia, già consegnata al ministro @robersperanza, per raffor… - Andesa63 : RT @laltrodiego: #CoronaVirus, va tutto bene, niente panico. #Cuneo, malori all'ufficio postale. Dopo l’allarme, esperti dei #VVF del grup… - Angy18508694 : RT @laltrodiego: #CoronaVirus, va tutto bene, niente panico. #Cuneo, malori all'ufficio postale. Dopo l’allarme, esperti dei #VVF del grup… -