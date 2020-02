Coronavirus, nervi tesi tra Pechino e Roma. La Cina contro lo stop dei voli: «L’Italia sia razionale e si basi sulla scienza» (Di lunedì 10 febbraio 2020) I rapporti tra Pechino e Roma sono sempre più tesi, da quando il governo italiano ha deciso di interrompere il traffico aereo con la Cina per l’epidemia da Coronavirus, una decisione vista più come un gesto politico che di necessità sanitaria. Oltre alle pressioni dal mondo economico, si aggiunge l’irritazione del governo cinese, emersa più chiaramente nell’ultimo briefing con i media, quando il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha bacchettato l’Italia per il persistere dello stop ai voli: «Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza – ha detto – rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e astenersi dall’adottare misure eccessive». Da parte sua, Pechino assicura di ave messo in campo tutto l’impegno per contenere i rischi ... open.online

