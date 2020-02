Coronavirus, negli aeroporti italiani controlli su tutti i voli in arrivo da Roma: così si prova a superare il problema degli scali internazionali (Di lunedì 10 febbraio 2020) I controlli sanitari negli aeroporti italiani, già in vigore per tutti i voli internazionali (anche per quelli partiti dall’Europa) verranno ora estesi anche agli aerei che arrivano da Roma. La misura è stata decisa dal Comitato operativo della Protezione Civile per colmare una lacuna del sistema, quella degli scali. Le aree per misurare la temperatura sono allestite solo all’uscita dei terminal, perciò, chi arriva a Roma con un volo internazionale e poi prende un aereo per un’altra città italiana, non viene mai sottoposto ai controlli, perché di fatto nell’area transiti dell’aeroporto di Fiumicino. Se qualcuno, ad esempio, arriva da Parigi e prosegue con un volo interno per Milano o per Lamezia Terme, resta nell’area transiti senza passare per le uscite. E, quindi, senza essere controllato prima di imbarcarsi. Non verrà presa nessuna misura nemmeno al suo arrivo in ... ilfattoquotidiano

