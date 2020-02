Coronavirus | Malati i due figli della coppia di Taiwan, appena tornati dall’Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono risultati positivi al test per il Coronavirus i due figli della coppia di Taiwan, appena rientrata a casa da un viaggio in Italia. Tutta la famiglia è contagiata. Sono risultati positivi al test per il Coronavirus i due figli della coppia di Taiwan, scopertasi malata dopo essere rientrata da un viaggio in Italia. Dopo … L'articolo Coronavirus Malati i due figli della coppia di Taiwan, appena tornati dall’Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Khris_St : RT @sono_farmaci: Non voglio rovinare la reputazione al #coronavirus, ma in Toscana abbiamo un batterio (farmaco resistente) che uccide 1/3… - rafvitolo : RT @CavaleraDaniele: CORONAVIRUS: COSA ACCADE IN CINA Satelliti mostrano elevate emissioni solforose nell'atmosfera, indice di cremazione d… - mrzchm : RT @CavaleraDaniele: CORONAVIRUS: COSA ACCADE IN CINA Satelliti mostrano elevate emissioni solforose nell'atmosfera, indice di cremazione d… -