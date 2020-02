Coronavirus, l’Oms sui contagi fuori dalla Cina: “Solo punta iceberg”. Pechino all’Italia: “Sia razionale”. Tavolo interministeriale in corso (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Solo la punta dell’iceberg“. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto quella che potrebbe essere la situazione dell’epidemia di Coronavirus al di fuori della Cina. È stato infatti confermato che la malattia è stata trasmessa anche da persone che non hanno viaggiato di recente nel Paese orientale. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che “l’individuazione di un numero limitato di casi può indicare una trasmissione più diffusa in altri Paesi” e in un tweet ha messo in guardia: “Ci sono stati alcuni casi preoccupanti da persone che non hanno fatto viaggi in Cina“. A Palazzo Chigi è in corso la riunione interministeriale per fare il punto sul Coronavirus. Presiede l’incontro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presenti il capo della Protezione civile e ... ilfattoquotidiano

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @jimmomo sull’emergenza #coronavirus: -in Italia la sinistra la butta sul razzismo -n… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Oms lancia l'allarme il contagio 'estero' è solo la punta dell'iceberg #Cina - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Oms sulla diffusione al di fuori della Cina: “Potrebbe essere la punta dell’iceberg”. Sono 130 i con… -