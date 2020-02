Coronavirus, l’Italia risponde alla Cina: “Precauzioni e solidarietà” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si fanno sempre più tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Cina dopo l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus, che dal focolaio di Wuhan si sta rapidamente diffondendo – seppur, al momento, con casi isolati – nel resto del mondo. Mentre gli esperti, inclusi quelli dell’Istituto Spallanzani di Roma, sono in prima linea nel tentativo di individuare una cura efficace contro il virus che ad oggi, lunedì 10 febbraio, ha già mietuto oltre 900 vittime, i governi europei hanno adottato misure più o meno stringenti per arginare il contagio. Le autorità di Pechino, però, non hanno gradito la decisione del premier Giuseppe Conte di sospendere tutti i voli diretti che collegano i due Paesi, lamentando un forte danno economico. La risposta dell’Italia “Il governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario ... notizie

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @jimmomo sull’emergenza #coronavirus: -in Italia la sinistra la butta sul razzismo -n… - chetempochefa : L'Italia è uno dei pochi paesi che ha bloccato i voli con la Cina. È una cosa spiacevole, però questi voli ci avreb… - GruppoFICamera : #Coronavirus @giorgiomule: “Stop ai voli dalla Cina? È un’operazione che, fatta solo dall’Italia, non è sufficiente… -