Coronavirus, la passeggera a bordo della Diamond Princess: “Ecco come viviamo qui in quarantena” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La nave si trova ormai da una settimana nel porto di Yokohama, a sud-ovest di Tokyo, con circa 3.700 passeggeri e membri d'equipaggio. Ci sono anche 35 italiani (nessuno di loro risulta contagiato). Gli infetti totali sono 136. "Ci fanno test febbre ogni 4 ore" scrive una nostra connazionale su Facebook. fanpage

