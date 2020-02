Coronavirus, la Cina ammonisce l'Italia: "Deve adottare valutazioni scientifiche e non ostacolare gli scambi" (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'aumento degli infetti e, di conseguenza dei morti, del Coronavirus sta mandando nel panico tutti i Paesi. Tra questi c'è anche l'Italia a cui la Cina ha inviato un messaggio. "Non bisogna andare oltre il limite ragionevole e non ostacolare i normali scambi. L'Italia Deve avere una valutazione basa liberoquotidiano

chetempochefa : 'Noi speriamo che la Cina riesca a fermare il virus, nel frattempo noi abbiamo solo una strada: mettere in quarante… - Agenzia_Ansa : Il coronavirus resiste fino a 9 giorni sulle superfici. E' quanto emerge da una revisione di studi scientifici fatt… - ItalyMFA : Atterrato a Pratica di Mare aereo @ItalianAirForce con 8 connazionali provenienti da #Wuhan, giunti a Londra con… -