Coronavirus, il periodo di incubazione potrebbe arrivare fino a 24 giorni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mentre si continua a cercare di contenere il contagio del nuovo Coronavirus, la scienza lavora incessantemente per dare delle risposte. Dopo l’isolamento del virus da parte delle 3 scienziate italiane, ora altre 2 ricerche avrebbero svelato altri 2 aspetti, quali il periodo di incubazione del Coronavirus e la sua capacità di restare sulle superfici inanimate. incubazione più lunga: fino a 24 giorni La corsa contro il Coronavirus si gioca su 2 fronti: da un lato si cerca di respingerlo, specie dopo che i morti sono arrivati a quasi 1.000 e i contagiati a 40.000; dall’altro, di aggirarlo e batterlo sul tempo, trovando vaccini e cure adatte. Il nuovo Coronavirus non ha una mortalità del 100%, molti infetti sono riusciti a superarlo, ma il suo tasso di diffusione ha molto preoccupato l’Oms.Per questo ogni nuova scoperta è fondamentale per capire contro cosa si stia lottando. In ... thesocialpost

