Coronavirus: il contagio all’estero? “E’ solo la punta dell’iceberg” (Di lunedì 10 febbraio 2020) I casi di Coronavirus all’estero potrebbero essere “solo la punta dell’iceberg“: il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato in un tweet che “ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina. La rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una trasmissione più ampia in altri Paesi.” Una “missione di esperti internazionali” è partita per il Paese più colpito per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia. Anche se all’estero il contagio sembra essere più lento rispetto alla Cina, Ghebreyesus non ha escluso la possibilità che ci possa essere un’accelerazione dell’epidemia: “Il contenimento resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la ... meteoweb.eu

